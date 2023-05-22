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Lotus допустил разработку спортивного универсала, но не раньше 2026 года

После 2026 года компания Lotus может вывести на рынок спортивный электрический универсал.

Lotus займется разработкой спортивного электрического универсала не раньше 2026 года
© Motor.ru

Британский автопроизводитель Lotus Cars, принадлежащий китайскому холдингу Geely, допускает разработку такой модели в долгосрочной перспективе. В разговоре с Autocar коммерческий директор Lotus Майк Джонстон, отвечая на вопрос о перспективах универсала или шутинг-брейка, заявил следующее: «Потребительские вкусы меняются, появляются новые сегменты рынка, в игру вступают новые технологии, а это значит, что и мы можем создавать что-то иное».

Впрочем, стратегия развития Lotus на ближайшие три года не предусматривает запуск универсала, так что если он и появится на рынке, то после 2026 года. Пока же автопроизводитель намерен представить электрический кроссовер Type 134, который составит конкуренцию грядущему Porsche Macan EV, батарейный седан Type 133 (ему прочат имя Envya), а также спортивный электрокар, разработанный в партнерстве с Alpine.

На кроссовер Type 134 компания делает большую ставку. Автопроизводитель ожидает, к 2028 году на эту модель будет приходиться примерно половина от общих продаж марки за год, а ее ежегодный тираж составит 75 тысяч экземпляров. Новинку построят на модернизированной версии платформы EPA (Electric Premium Architecture), а кузов у нее будет купеобразным.

В арсенале Lotus уже имеется батарейный вседорожник — модель Eletre, производство которой организовано в Китае. Eletre стал не только первым кроссовером мраки, но и первой «пятидверкой», предназначенной для повседневной езды.

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