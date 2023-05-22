Continental избавился от завода в России

Производитель шин Continental и многопрофильный холдинг S8 Capital завершили сделку по передаче российских активов немецкой компании. Об этом сообщает ТАСС.

«В периметр сделки вошли: завод-производитель шинной продукции в Калужской области производственной мощностью до 4 млн шин в год и компания-дистрибьютор готовой продукции», - пояснили в пресс-службе S8 Capital.

В компании подчеркнули, что 1,1 тыс. сотрудников сохранят свои рабочие места, и пообещали «расширение ассортимента продукции и наращивание производства». При этом, по словам управляющего директора холдинга S8 Capital Торстена Шуберта, «в ближайшее время активы пройдут процедуру ребрендинга».

Стоимость сделки не разглашается, однако по данным «Коммерсанта» она могла составить 7-10 млрд руб. (около 87 млн евро).

Ранее немецкий производитель шин Continental проинформировал о том, что покидает российский рынок. Как уточнил генеральный директор компании Николай Сетцер, из-за геополитической ситуации 2022 год был очень сложным. Он обратил внимание на подорожание сырья, энергоносителей и логистики.