$79.94+0.0386.50+0.22

Производитель шин Continental окончательно ушел из России

Производитель шин Continental и многопрофильный холдинг S8 Capital завершили сделку по передаче российских активов немецкой компании. Об этом сообщает ТАСС.

Continental избавился от завода в России
© globallookpress.com

«В периметр сделки вошли: завод-производитель шинной продукции в Калужской области производственной мощностью до 4 млн шин в год и компания-дистрибьютор готовой продукции», - пояснили в пресс-службе S8 Capital.

В компании подчеркнули, что 1,1 тыс. сотрудников сохранят свои рабочие места, и пообещали «расширение ассортимента продукции и наращивание производства». При этом, по словам управляющего директора холдинга S8 Capital Торстена Шуберта, «в ближайшее время активы пройдут процедуру ребрендинга».

Стоимость сделки не разглашается, однако по данным «Коммерсанта» она могла составить 7-10 млрд руб. (около 87 млн евро).

Ранее немецкий производитель шин Continental проинформировал о том, что покидает российский рынок. Как уточнил генеральный директор компании Николай Сетцер, из-за геополитической ситуации 2022 год был очень сложным. Он обратил внимание на подорожание сырья, энергоносителей и логистики.

Continental является производителем шин, автомобильной электроники и других комплектующих. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 в 2022 году Continental заняла 511-е место.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий