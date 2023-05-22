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Эксклюзивный Mercedes-AMG за миллионы долларов сгорел дотла в Великобритании

Флагманский гиперкар Mercedes-AMG One полностью сгорел в британском Стаффордшире. Фотографии останков автомобиля, стоимость которого составляет не менее 2 млн долларов, опубликовало издание The Sun.

Эксклюзивный Mercedes-AMG за миллионы долларов сгорел дотла в Великобритании
© Wikipedia Commons

Отмечается, что во время возгорания силовой агрегат гиперкара был выключен — его перевозили на грузовике, который также полностью сгорел. На место происшествия вызвали пожарных, однако они не успели ничего сделать.

Причины происшествия неизвестны, однако СМИ называют две версии. Первая — короткое замыкание батареи гиперкара. Вторая — неисправность тормозной системы автовоза.

Отметим, что Mercedes-AMG One собирают в Великобритании на заводе компании в Ковентри, после чего транспортируют в немецкую штаб-квартиру бренда, где и происходит передача автомобиля заказчику. Куда должны были доставить этот экземпляр — не уточняется.

Уникальная модель оснащается силовой установкой и 1,6 литровым V6, которые вместе развивают 1063 л.с. Всего производитель планировал выпустить не более 275 таких автомобилей. Пока неизвестно, будет ли Mercedes-AMG увеличивать тираж, чтобы компенсировать потерю одной из машин.

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