Эксклюзивный Mercedes-AMG за миллионы долларов сгорел дотла в Великобритании

Флагманский гиперкар Mercedes-AMG One полностью сгорел в британском Стаффордшире. Фотографии останков автомобиля, стоимость которого составляет не менее 2 млн долларов, опубликовало издание The Sun.

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Отмечается, что во время возгорания силовой агрегат гиперкара был выключен — его перевозили на грузовике, который также полностью сгорел. На место происшествия вызвали пожарных, однако они не успели ничего сделать.

Причины происшествия неизвестны, однако СМИ называют две версии. Первая — короткое замыкание батареи гиперкара. Вторая — неисправность тормозной системы автовоза.

Отметим, что Mercedes-AMG One собирают в Великобритании на заводе компании в Ковентри, после чего транспортируют в немецкую штаб-квартиру бренда, где и происходит передача автомобиля заказчику. Куда должны были доставить этот экземпляр — не уточняется.