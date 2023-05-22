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Cadillac Escalade IQ будет представлен до конца года

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроиводитель Cadillac намерен в течение этого года презентовать электрический внедорожник Escalade IQ. Интересно, что товарный знак IQ был запатентован еще в 2021 году. Серийное производство запланировано на следующий год.

Cadillac Escalade IQ будет представлен до конца года
© cadillac.com

Предположительно, собирать новинку будут на заводе в Детройте. Компания утверждает, что автомобиль будет демонстрировать самые новые технологии и огромную производительность.

GM также зарегистрировала торговую марку Escalade IQL, которая будет украшать электрическую версию более длинного Escalade ESV, ожидаемого в 2025 году. Cadillac отказался предоставить дополнительную информацию об Escalade IQ.

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