Cadillac Escalade IQ будет представлен до конца года
Как сообщает SPEEDME.RU, автопроиводитель Cadillac намерен в течение этого года презентовать электрический внедорожник Escalade IQ. Интересно, что товарный знак IQ был запатентован еще в 2021 году. Серийное производство запланировано на следующий год.
Предположительно, собирать новинку будут на заводе в Детройте. Компания утверждает, что автомобиль будет демонстрировать самые новые технологии и огромную производительность.
GM также зарегистрировала торговую марку Escalade IQL, которая будет украшать электрическую версию более длинного Escalade ESV, ожидаемого в 2025 году. Cadillac отказался предоставить дополнительную информацию об Escalade IQ.