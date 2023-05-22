Cadillac Escalade IQ будет представлен до конца года

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроиводитель Cadillac намерен в течение этого года презентовать электрический внедорожник Escalade IQ. Интересно, что товарный знак IQ был запатентован еще в 2021 году. Серийное производство запланировано на следующий год.

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Предположительно, собирать новинку будут на заводе в Детройте. Компания утверждает, что автомобиль будет демонстрировать самые новые технологии и огромную производительность.