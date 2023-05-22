В России официально дебютировал новый грузовик "Компас 5"

Представлен новый легкий грузовик "Компас 5". Производство модели на заводе "Тракс Восток Рус" в Набережных Челнах началось весной 2023 года.

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Машина полной массой до 3,5 т позволяет двигаться по дорогам общего пользования и заезжать на территории, на которых запрещено движение тяжелых грузовых автомобилей.

На "Компас 5" устанавливаются 2,2-литровые дизельные двигатели КамАЗ-580 мощностью 122 л.с. с крутящим моментом 320 Нм, а также 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Отметим, что для управления такой машиной достаточно водительского удостоверения категории B, поэтому модель заинтересует не только транспортные компании, но и частных предпринимателей.

Напомним, у всех "Компасов" используется кабина от китайских JAC N-Series, которую КамАЗ закупает в готовом виде, хотя и без передней маски, поскольку используется собственная - с модульными круглыми фарами Hella и другой решеткой радиатора.