В России появились седаны Kia K3 за 2,4 млн рублей

Дилеры Москвы и Санкт-Петербурга запустили продажи новых седанов Kia K3 по цене от 2,4 млн рублей. В России этот автомобиль был известен под названием Kia Cerato и официально продавался до марта 2022 год. Впервые седан Kia K3/Cerato был представлен на автосалоне в Шанхае в 2019 году. За автомобили 2022 года без пробега дилеры просят от 2,4 до 2,65 млн рублей.