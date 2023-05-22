В России появились седаны Kia K3 за 2,4 млн рублей

В России у дилеров появились седаны Kia K3 для китайского рынка за 2,4 млн рублей
Дилеры Москвы и Санкт-Петербурга запустили продажи новых седанов Kia K3 по цене от 2,4 млн рублей. В России этот автомобиль был известен под названием Kia Cerato и официально продавался до марта 2022 год. Впервые седан Kia K3/Cerato был представлен на автосалоне в Шанхае в 2019 году. За автомобили 2022 года без пробега дилеры просят от 2,4 до 2,65 млн рублей.
Седаны Kia K3 предлагаются с двумя вариантами двигателей. В минимальной комплектации автомобиль получил 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 116 лошадиных сил и вариатор. Более дорогой автомобиль предлагается с турбированным двигателем рабочим объемом 1,4 литра мощностью 130 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач. Привод может быть только передним.
В базовое оснащение входят водительская подушка безопасности, усилитель руля, бортовой компьютер, усилитель руля, ABS, центральный замок и иммобилайзер. Дилеры предоставляют на Kia K3 гарантию 5 лет или 150 000 километров пробега.