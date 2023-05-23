Куда уехать из Москвы: в каршеринге появились туры по городам России

Компании каршеринга значительно расширили географию поездок из Москвы. К началу отпускного сезона появились даже пакетные экономные туры - в Самару, Ростов-на-Дону и Казань. Поездка целой компании в одну сторону обойдется в 3-5 тысяч рублей.

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Ранее "РГ" писала, что "Делимобиль" предложил пользователям поучаствовать в перегоне машин из Москвы в разные города, где еще работает сервис. Вначале это было бесплатно, но эпизодически. Выгода компании в том, что не надо нанимать автовозы, машины перегонят сами пользователи. А для арендаторов это возможность поездить по России за рулем без затрат, ведь заправляются машины каршеринга по топливным картам, а не за деньги водителя. На такие поездки открывалась запись, которая заканчивалась буквально в считанные часы. Многим желающим не доставались "путевки". Теперь такие туры выделены в отдельный тариф: они стали платными, но зато постоянно доступными.

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Сейчас у "Делимобиля" доступны туры в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Тулу и Ростов-на-Дону. Машины, на которые распространяется тариф, можно найти по фильтру в приложении. В акции участвуют в основном авто эконом-класса, в частности Volkswagen Polo. А также премиум-машины без оклейки, преимущественно Mercedes. Например, к Жигулевским горам на Volkswagen можно уехать за 3 750 рублей. В тариф включено 18 часов и 1 200 км. Этого достаточно, чтобы доехать до волжского города и немного отдохнуть в дороге. Время свыше отведенного тарифом будет оплачиваться отдельно. Примерно такой же будет стоимость тура в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. Если ехать на Mercedes - то где-то на 2 тысячи рублей дороже.

Ехать по России на каршеринге из Москвы можно и не только в рамках тура. И не только на "Делимобиле". Многие компании расширили зону покрытия на значительную часть России. Например, в "Яндекс. Драйве" из Санкт-Петербурга можно уехать не только в Ленинградскую область, но и в Карелию. Из Москвы - до Тверской, Владимирской, Рязанской областей, а на юг - вдоль трассы M4 и по всему побережью Краснодарского края.

Составить интересный маршрут для отпуска можно, не выходя из приложения "Драйва". В разделе "Вояж" собрана авторская подборка идей для путешествий на каршеринге, включающая необычные места вблизи Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Раздел состоит из удобных карточек с фото и описанием мест. Выбрав маршрут в "Вояже", пользователь получает поездку "под ключ": "Драйв" помогает выбрать направление поездки, строит оптимальный маршрут по интересным местам, а также предлагает подходящий тариф и машину в зависимости от типа поездки: например, с детьми или для большой компании друзей.

А пользователи "Ситидрайва" могут совершать поездки до 250 км от границ города, однако стоит помнить, что завершать аренду можно только в зеленой зоне, подчеркнули в пресс-службе компании. "Также у нас есть дополнительная опция "Радиус", которая позволяет отъезжать от города до 2000 км", - добавили представители компании.

"На наших машинах удобно изучить все достопримечательности Ленинградской области и добраться до Ладожского озера, - заявили "РГ" в Belka Car. - На юге автомобили можно арендовать в Краснодаре, Сочи, Анапе, Новороссийске и Геледжике. Кроме того, вдоль курортов черноморского побережья можно с комфортом перемещаться на автомобилях сервиса: там широкая зона поездки". Это удобно с точки зрения планирования отпуска - пользователям не обязательно проводить досуг в одном городе, а можно задействовать множество маршрутов и посетить большое количество интересных мест.