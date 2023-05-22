В России возникла нехватка импортных деталей для ремонта «роботов» Lada

По данным издания, последние поставки актуаторов сцепления (исполнительных механизмов, выключающих сцепление) компанией «Лада Имидж» (дочернее предприятие «АвтоВАЗа» , отвечающее за торговлю оригинальными запчастями) произошли в начале 2023 года. В настоящее время «Лада Имидж» отклоняет заявки клиентов на актуаторы с формулировкой «Замены нет. Возможность поставки отсутствует», утверждает «Лада Онлайн».

Роботизированная трансмиссия АМТ с одним сцеплением появилась на автомобилях Lada в 2014 году. Она разработана совместно с Porsche Engineering и построена на базе механической коробки передач ВАЗ с актуаторами немецкой марки ZF. После введения санкций поставки этих деталей осуществлялись с перебоями. Аналогичная проблема наблюдалась и с приводами, отвечающими за смену передач. Вслед за оригинальной деталью с прилавков исчез и аналог марки Sachs, уточняет «Лада Онлайн».