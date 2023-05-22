В России возникла нехватка импортных деталей для ремонта «роботов» Lada

В России прекратились поставки актуаторов сцепления для роботизированных коробок передач Lada AMT и возобновление их ввоза не ожидается, сообщает «Лада Онлайн».
По данным издания, последние поставки актуаторов сцепления (исполнительных механизмов, выключающих сцепление) компанией «Лада Имидж» (дочернее предприятие «АвтоВАЗа», отвечающее за торговлю оригинальными запчастями) произошли в начале 2023 года. В настоящее время «Лада Имидж» отклоняет заявки клиентов на актуаторы с формулировкой «Замены нет. Возможность поставки отсутствует», утверждает «Лада Онлайн».
Роботизированная трансмиссия АМТ с одним сцеплением появилась на автомобилях Lada в 2014 году. Она разработана совместно с Porsche Engineering и построена на базе механической коробки передач ВАЗ с актуаторами немецкой марки ZF. После введения санкций поставки этих деталей осуществлялись с перебоями. Аналогичная проблема наблюдалась и с приводами, отвечающими за смену передач. Вслед за оригинальной деталью с прилавков исчез и аналог марки Sachs, уточняет «Лада Онлайн».