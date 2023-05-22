Серийный шутинг-брейк BMW на базе Z4 может получить «механику»

Универсал построят на базе Z4 M40i с трехлитровой рядной «шестёркой» и оснастят механической коробкой передач, хотя автомат, скорее всего, тоже будет. Обещанный тираж — 50 экземпляров. Цена — 250 тысяч долларов, или 20 миллионов рублей. Модель будет такой же редкой и желанной для коллекционеров, как BMW 3.0 CSL в современной интерпретации.

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Шеф-дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк считает, что шутинг-брейк Concept Touring Coupe, дебютировавший на конкурсе элегантности на Вилла д’Эста, может получить серийное продолжение.

Спортуниверсал выпустят ограниченным 50 экземплярами тиражом, а стоить он будет около 250 тысяч долларов, что соответствует 20 миллионам рублей. В основу машины ляжет родстер BMW Z4 M40i с трехлитровой рядной «шестёркой» и, возможно, механической коробкой передач.

Слухи о появлении топ-версии Z4 с «механикой» ходят с прошлого года. Сейчас ручная коробка есть только у четырехцилиндровых машин, а также у родственной Toyota GR Supra, что намекает на отсутствие технических проблем с её добавлением и в ассортимент BMW.

По данным BMWBlog, Z4 M40i «на ручке» ожидается в следующем году, ну а за ним последует серийный вариант Concept Touring Coupe.