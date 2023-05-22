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В России появился аналог Hyundai Solaris от Toyota за 2,2 миллиона рублей

Речь идет о небольшом седанчике Vios для азиатских стран, построенном на базе хэтчбека Yaris. Небольшая партия таких автомобилей появилась у дилера «Рольф» в Санкт-Петербурге. Судя по объявлениям, все «четырехдверки» третьего поколения выпущены в 2023 году и не имеют пробега. Стоимость без учета различных скидок, кредита и трейд-ина составляет 2 225 000 рублей, а минимальная цена — 1 895 000 рублей.

В РФ появился аналог Hyundai Solaris от Toyota за 2,2 миллиона рублей
© Toyota

В списке оборудования относительно бюджетного седана числятся единственная подушка безопасности водителя, антиблокировочная система тормозов (ABS), усилитель руля, центральный замок и иммобилайзер.

Все выставленные на продажу Vios оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 лошадиных сил, который работает в связке с четырехдиапазонным автоматом. При этом у модели есть версии с «механикой», а также вариант с более скромным мотором 1.3 на 98 сил — его предлагают на Филиппинах.

К соперникам Vios можно отнести бюджетники Hyundai Solaris и Kia Rio, которые теперь тоже доступны только по параллельному импорту. Toyota чуть уже «корейцев»: в длину он достигает 4410 миллиметров, в ширину — 1700 миллиметров, а в высоту — 1475 миллиметров при колесной базе 2550 миллиметров. Нынешнему поколению седана уже 10 лет, а последний на сегодняшний день рестайлинг он проходил в 2020 году.

Любопытно, что в 2021-м Toyota получила патент на Vios в России. Заявка была подана еще в 2020 году. Впрочем, это не означает, что японская марка собиралась вывести автомобиль на российский рынок, где он никогда не продавался, а сейчас такой сценарий по понятным причинам и вовсе невозможен.

В конце марта до России добрался седан Toyota Levin, за который запросили те же 2,25 миллиона рублей. Это разновидность Corolla для китайского рынка, выпускаемая на мощностях СП GAC-Toyota.

В апреле в продаже появился седан подороже — Toyota Avalon стоимостью от 4,35 миллиона за экземпляр 2023 года выпуска. Сборка тоже китайская, она налажена на заводе FAW-Toyota.

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