ЕС сократил поставки автомобилей в РФ на 80%
Евросоюз сократил в 2022 году экспорт автомобилей в Россию на 80%. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его слова приводит ТАСС.
У Борреля спросили об эффективности действий Москвы по преодолению европейских санкций. Глава евродипломатии ответил, что ЕС «сильно сократили экспорт в Россию, но одновременно значительно расширил поставки соседям РФ».
«Мы сократили экспорт автомобилей в Россию почти на 80%, но в то же время мы увеличили поставки машин в некоторые государства Центральной Азии на 300%», — отметил Боррель.
По его словам, там «возник высокий спрос на европейские автомобили». В связи с этим Боррель не исключил, что машины «реэкспортируются в РФ».