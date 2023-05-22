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ЕС сократил поставки автомобилей в РФ на 80%

Евросоюз сократил в 2022 году экспорт автомобилей в Россию на 80%. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его слова приводит ТАСС.

ЕС сократил поставки автомобилей в РФ на 80%
© ТАСС

У Борреля спросили об эффективности действий Москвы по преодолению европейских санкций. Глава евродипломатии ответил, что ЕС «сильно сократили экспорт в Россию, но одновременно значительно расширил поставки соседям РФ».

«Мы сократили экспорт автомобилей в Россию почти на 80%, но в то же время мы увеличили поставки машин в некоторые государства Центральной Азии на 300%», — отметил Боррель.

По его словам, там «возник высокий спрос на европейские автомобили». В связи с этим Боррель не исключил, что машины «реэкспортируются в РФ».

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