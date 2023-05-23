Обновленный Hyundai Tucson впервые пойман "шпионами"

Новое поколение Hyundai Tucson дебютировало осенью 2020 года. Всё это время кроссовер выпускался без масштабных изменений. Для поддержания интереса к модели Hyundai готовит рестайлинг: тестовые прототипы были замечены на дорожных испытаниях. Фото опубликованы сайтом Motor1.

© Российская Газета / Motor1.com

Как это обычно бывает, на первом этапе прототипы облачены в камуфляж, под которым присутствуют накладные элементы, ещё больше мешающие оценке готовящихся изменений. Скорее всего, основные элементы кузовных деталей окажутся нетронутыми. Дизайнеры поработали над решёткой радиатора, возможно, над графикой фонарей и фар, а также пластикой бамперной группы.

Салон Hyundai Tucson может получить новую мультимедиа, которая увеличится в размерах, что в свою очередь повлечёт за собой перекомпоновку центральной консоли, которая на актуальной версии кажется слишком перегруженной, особенно в свете тенденции минимализма органов управления. Улучшатся материалы отделки, обновится графика приборов, расширится список ассистентов.

Российская Газета / Motor1.com

Возможно, будет произведена ревизия широкой линейки силовых агрегатов, в которой есть бензиновые двигатели и дизели в паре с МКП, интеллектуальной "механикой", "роботом" с двумя сцеплениями или классическим "автоматом", "мягкие" гибриды, а также полноценные подзаряжаемые PHEV-варианты. Европейский вариант "Тусана" и вовсе может оказаться только гибридным из-за "Евро-7", но пока с новыми нормами согласны не все.