Эксперты HotCars назвали топ-10 сбалансированных среднеразмерных кроссоверов

Американские эксперты перечислили 10 сбалансированных среднеразмерных кроссоверов
Машины показывают отличное сочетание комфорта с возможностями для водителя.
«Кроссоверы захватывают все большую долю рынка по всему миру из-за своей практичности и размеров», – Max-Cars.
Специалисты HotCars перечислили 10 кроссоверов, которые они считают идеальными по балансу комфорта и функциональности. Речь пойдет об американском рынке, но на нем есть те машины, которые популярны и в России. Хоть и не доступны по официальным каналам последнее время.
В списке 10 самых сбалансированных среднеразмерных кроссоверов оказались:
- Toyota RAV4,
- Jeep Compass,
- BMW X1,
- Hyundai Tucson,
- Honda Pilot TrailSport,
- Genesis GV70,
- Ford Bronco Sport,
- KIA Seltos,
- Hyundai Cona,
- Toyota Corolla Cross.
Все эти автомобили на текущий момент поставляются на российский рынок только по схемам параллельного импорта.