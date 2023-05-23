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Американские эксперты перечислили 10 сбалансированных среднеразмерных кроссоверов

Машины показывают отличное сочетание комфорта с возможностями для водителя.

Эксперты HotCars назвали топ-10 сбалансированных среднеразмерных кроссоверов
© Max-cars.ru

«Кроссоверы захватывают все большую долю рынка по всему миру из-за своей практичности и размеров», – Max-Cars.

Специалисты HotCars перечислили 10 кроссоверов, которые они считают идеальными по балансу комфорта и функциональности. Речь пойдет об американском рынке, но на нем есть те машины, которые популярны и в России. Хоть и не доступны по официальным каналам последнее время.

В списке 10 самых сбалансированных среднеразмерных кроссоверов оказались:

Все эти автомобили на текущий момент поставляются на российский рынок только по схемам параллельного импорта.

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