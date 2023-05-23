Эксперты HotCars назвали топ-10 сбалансированных среднеразмерных кроссоверов

Специалисты HotCars перечислили 10 кроссоверов, которые они считают идеальными по балансу комфорта и функциональности. Речь пойдет об американском рынке, но на нем есть те машины, которые популярны и в России. Хоть и не доступны по официальным каналам последнее время.