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Шесть сельских дорог капитально отремонтируют в Подмосковье осенью

В Московской области капитально отремонтируют шесть сельских дорог, работы планируется завершить осенью, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Шесть сельских дорог капитально отремонтируют в Подмосковье осенью
© ТАСС

«Впервые в этом году реализуем программу по капитальному ремонту сельских дорог - в плане устроить асфальтобетонное покрытие на шести дорогах. Это позволит обеспечить комфортный проезд жителей деревень, а также экстренных служб, которые раньше не могли попасть в деревни из-за того, что дороги размывало в распутицу. Работы на всех участках планируется завершить осенью», - приводятся в сообщении слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.

Как уточняется, капитально отремонтируют покрытие на подъезде и в самой дер. Михали в городском округе Егорьевск, а также на подъездах к дер. Тюфанка городского округа Чехов, к дер. Заболотье в городском округе Клин. Кроме того, в Сергиево-Посадском городском округе будет отремонтирован подъезд к деревне и ул. Старочарковская в дер. Чарково, в Зарайском городском округе - подъезд к дер. Карманово. При этом в Талдомском городском округе асфальтовое покрытие сделают на подъезде к дер. Троица-Вязники - деревня расположена недалеко от реки Дубны и памятника природы «Вязовники».

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