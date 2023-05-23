Шесть сельских дорог капитально отремонтируют в Подмосковье осенью

«Впервые в этом году реализуем программу по капитальному ремонту сельских дорог - в плане устроить асфальтобетонное покрытие на шести дорогах. Это позволит обеспечить комфортный проезд жителей деревень, а также экстренных служб, которые раньше не могли попасть в деревни из-за того, что дороги размывало в распутицу. Работы на всех участках планируется завершить осенью», - приводятся в сообщении слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.

Как уточняется, капитально отремонтируют покрытие на подъезде и в самой дер. Михали в городском округе Егорьевск, а также на подъездах к дер. Тюфанка городского округа Чехов, к дер. Заболотье в городском округе Клин. Кроме того, в Сергиево-Посадском городском округе будет отремонтирован подъезд к деревне и ул. Старочарковская в дер. Чарково, в Зарайском городском округе - подъезд к дер. Карманово. При этом в Талдомском городском округе асфальтовое покрытие сделают на подъезде к дер. Троица-Вязники - деревня расположена недалеко от реки Дубны и памятника природы «Вязовники».