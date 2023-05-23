Названы самые популярные автомобили у таксопарков

"В прошлом году операторы такси столкнулись с ростом цен на запчасти и новые машины зарубежных брендов. Особо остро стоял вопрос наличия седанов В- и D-сегментов на замену Volkswagen Polo, Toyota Camry, Kia Rio и Optima. Теперь обновление автопарков происходит за счет китайских и российских марок. Проникновение китайских авто в сервис такси связано с тем, что производители из КНР организовали импорт и локальное производство, сформировав склады с запчастями и обширные дилерские сети. Кроме того, юридическим лицам доступны корпоративные скидки и гибкие условия финансирования, которые предлагают лизинговые компании. Это позволяет службам такси обновлять автопарки без излишних затрат", - отметил начальник управления развития бизнеса "ВТБ Лизинг" Андрей Гетманюк, чьи слова приводятся в исследовании.