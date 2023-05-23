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13 минут назад

В Москве заметили обклеенный хлебом УАЗ «Буханку»

Мослента

В Москве автомобиль УАЗ 2206, называемый в простонародье «Буханкой», обклеили хлебом и удивили пользователей сети. Фотографии машины появились в Telegram-канале «Можайский район М125».

В Москве заметили обклеенный хлебом УАЗ «Буханку»
Фото: Telegram-канал «Можайский район М125»Telegram-канал «Можайский район М125»

На снимке запечатлен оклеенный буханками хлеба автомобиль. Нетронутыми остались только лобовое и боковые стекла и зеркала.

«Аппетитно», «Буханка уже не та», «Кто-то просто пытался сделать из буханки реальную буханку, но получилось странно», «Если есть автомобиль-батон, значит, где-то рядом должна быть машина-колбаска», «Странно, что голуби еще не атаковали буханку, страшная картина была бы», — написали подписчики канала.

Ранее на парковке в Москве заметили «газон на колесах».

Автоновости,УАЗ,
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