Владельцам Mitsubishi Outlander запретили быстро включать заднюю передачу

У автомобилей Mitsubishi Outlander последней генерации обнаружился странный глюк камеры заднего вида, экран которой становится чёрным. Эксперты компании уже выяснили причину особенности работы опции.

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Первый случай произошёл в Японии летом прошлого года: водитель активировал камеру заднего вида и начал движение, экран внезапно стал чёрным. Компания провела расследование и сообщила, что это вызвано определённой последовательностью действий. Если начать движение задним ходов менее чем через 40 секунд после загрузки изображения с камеры заднего вида и ехать более 6 секунд, то экран может почернеть.

По американскому законодательству каждый автомобиль должен быть оборудован камерой заднего вида, поэтому почти 90 тысяч Mitsubishi Outlander должны быть отозваны.