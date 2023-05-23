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Владельцам Mitsubishi Outlander запретили быстро включать заднюю передачу

У автомобилей Mitsubishi Outlander последней генерации обнаружился странный глюк камеры заднего вида, экран которой становится чёрным. Эксперты компании уже выяснили причину особенности работы опции.

Владельцам Mitsubishi Outlander запретили быстро включать заднюю передачу
© Пресс-служба Mitsubishi

Первый случай произошёл в Японии летом прошлого года: водитель активировал камеру заднего вида и начал движение, экран внезапно стал чёрным. Компания провела расследование и сообщила, что это вызвано определённой последовательностью действий. Если начать движение задним ходов менее чем через 40 секунд после загрузки изображения с камеры заднего вида и ехать более 6 секунд, то экран может почернеть.

По американскому законодательству каждый автомобиль должен быть оборудован камерой заднего вида, поэтому почти 90 тысяч Mitsubishi Outlander должны быть отозваны.

На самом деле дефект с почернением экрана является непостоянным и встречается не часто - пока есть только четыре обращения в сервисные центры. В компании затрудняются сказать, сколько требуется времени для того, чтобы мультимедиа "отвисла". Тем не менее, с 20 июня Mitsubishi начнёт рассылку уведомлений о необходимости посещения дилера для исправления недостатка путём перепрошивки информационно-развлекательного устройства.

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