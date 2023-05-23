Владельцам Mitsubishi Outlander запретили быстро включать заднюю передачу
У автомобилей Mitsubishi Outlander последней генерации обнаружился странный глюк камеры заднего вида, экран которой становится чёрным. Эксперты компании уже выяснили причину особенности работы опции.
Первый случай произошёл в Японии летом прошлого года: водитель активировал камеру заднего вида и начал движение, экран внезапно стал чёрным. Компания провела расследование и сообщила, что это вызвано определённой последовательностью действий. Если начать движение задним ходов менее чем через 40 секунд после загрузки изображения с камеры заднего вида и ехать более 6 секунд, то экран может почернеть.
По американскому законодательству каждый автомобиль должен быть оборудован камерой заднего вида, поэтому почти 90 тысяч Mitsubishi Outlander должны быть отозваны.
На самом деле дефект с почернением экрана является непостоянным и встречается не часто - пока есть только четыре обращения в сервисные центры. В компании затрудняются сказать, сколько требуется времени для того, чтобы мультимедиа "отвисла". Тем не менее, с 20 июня Mitsubishi начнёт рассылку уведомлений о необходимости посещения дилера для исправления недостатка путём перепрошивки информационно-развлекательного устройства.