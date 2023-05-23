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«АвтоВАЗ» запустит сборку машин с китайским партнером

На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) компания «АвтоВАЗ» планирует запустить конвейерную линию по сборке автомобилей совместно с одним из китайских партнеров на своем заводе в Петербурге. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов, сообщает «Прайм».

Он не раскрыл название китайского производителя, с которым «АвтоВАЗ» взаимодействует. О каком конкретно концерне идет речь, Соколов обещал рассказать позже. Ранее он сообщал, что компания ведет переговоры с тремя крупнейшими автоконцернами Китая.

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Владея тремя производственными площадками - в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге, «АвтоВАЗ» является производителем четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В прошлом году продажи машин бренда сократились на 46% по сравнению с годом ранее и составили 188,6 тысячи штук.

Напомним, ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

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