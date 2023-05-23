Суды лишают прав водителей, уехавших с заправки с «пистолетом» в баке

Отъезд на автомобиле от заправки с «пистолетом», забытым в бензобаке, расценивается как дорожно-транспортное происшествие. Следовательно, водителя, уехавшего с этим приспособлением АЗС, могут лишить прав, так как он покинул место ДТП. Такое разъяснение дал второй кассационный суд общей юрисдикции, передает «Российская газета».
Подобная ситуация произошла с жительницей Ярославской области. Она заехала на «Ягуаре XF» на заправку в одной из местных деревень. Женщина оплатила топливо, села за руль, забыв вынуть «пистолет» заправочного шланга из горловины бака автомобиля.
«Кассационный суд подтвердил: лишение прав в данном случае совершенно законно», - говорится в публикации.
По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, повреждение «пистолета» от шланга бензоколонки является случаем ДТП. В таких случаях нужно вызвать сотрудников ГИБДД для оформления ДТП, отметила она.
По словам эксперта, обойтись без вызова инспекторов ГИБДД возможно, если сотрудники заправки на это согласны.
Автоюрист Евгения Максимова отметила, что необходимо обязательно все оформить документально. Так, по ее словам, важно составить акт о повреждении имущества заправки, указать в нем информацию о самом инциденте - время, место и обстоятельства ДТП, размер компенсации. Кроме того, следует уточнить, что представители автозаправки не имеют к вам более претензий и на вызове сотрудников ГИБДД не настаивают.