Суды лишают прав водителей, уехавших с заправки с «пистолетом» в баке

Отъезд на автомобиле от заправки с «пистолетом», забытым в бензобаке, расценивается как дорожно-транспортное происшествие. Следовательно, водителя, уехавшего с этим приспособлением АЗС, могут лишить прав, так как он покинул место ДТП. Такое разъяснение дал второй кассационный суд общей юрисдикции, передает «Российская газета».

Подобная ситуация произошла с жительницей Ярославской области. Она заехала на «Ягуаре XF» на заправку в одной из местных деревень. Женщина оплатила топливо, села за руль, забыв вынуть «пистолет» заправочного шланга из горловины бака автомобиля.

«Кассационный суд подтвердил: лишение прав в данном случае совершенно законно», - говорится в публикации.

По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, повреждение «пистолета» от шланга бензоколонки является случаем ДТП. В таких случаях нужно вызвать сотрудников ГИБДД для оформления ДТП, отметила она.

По словам эксперта, обойтись без вызова инспекторов ГИБДД возможно, если сотрудники заправки на это согласны.