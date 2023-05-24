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Возврат к эстетике конструктивизма: Fiat показал интерьер будущих моделей

Марка Fiat, входящая в состав корпорации Stellantis, отмечает 100-летие легендарного завода в Линготто (один из районов Турина) — элементы его архитектуры мы увидим в интерьерах новых массовых моделей Fiat.

Fiat показал интерьер будущих моделей
© Колеса.ру

Завод в Линготто был построен в 1923 году и на тот момент считался вторым по величине автомобильным заводом в мире после предприятия Ford River Rouge в американском штате Мичиган, а в историю он вошёл главным образом как хрестоматийный пример авангарда и конструктивизма в промышленной архитектуре. На крыше пятиэтажного здания разместился овальный тестовый трек с профилированными виражами, ставший визитной карточкой предприятия. К началу 80-х завод устарел, в 1982-м его закрыли и постепенно превратили в своеобразный дом культуры Fiat: сегодня в гигантском здании в Линготто расположены концертные залы, рестораны, картинная галерея, отель, торговый центр и другие общественные пространства. Последний апгрейд комплекса был затеян в 2021 году: сохранившийся на крыше трек превратили в крупнейший в Европе висячий сад, его открытие состоялось буквально на днях.

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Овальный трек на крыше и общая архитектура бывшего завода в Линготто стали источником вдохновения для дизайнеров Fiat при создании интерьеров массовых моделей ближайшего будущего. Новая концепция интерьера была презентована вчера лично гендиректором Fiat Оливье Франсуа, он пообещал, что уже в следующем году мы увидим предложенные в концепте идеи на одной из новых серийных моделей Fiat. О какой именно модели идёт речь, глава итальянской марки не уточнил, но вариантов немного — это либо хэтчбек Panda следующего поколения либо новый Fiat Topolino, оба, разумеется, полностью электрические.

На представленных рендерах мы видим очень лаконичную переднюю панель, в верхней части которой находится растянутая на всю ширину салона овальная полка-корзина, напоминающая тестовый трек на крыше завода в Линготто. В центре этого «трека» установлен прямоугольный экран мультимедийной системы. Выдвижной столик под панелью и руль тоже имеют овальную форму. В руль интегрированы щиток приборов и селектор режимов силовой установки. Кресла напоминают пляжные гамаки, их каркасы, судя по всему, изготовлены из вторсырья, а цилиндрические подголовники — это аудиоколонки.

Колеса.ру

Кстати, судя по промо-ролику с участием Оливье Франсуа, нас в ближайшее время ожидает смена логотипа Fiat, а именно возврат к наклонным палочкам вместо актуальной круглой эмблемы с красной сердцевиной.

Добавим, что к 2030 году Fiat намерен в Европе полностью переключиться на электромобили.

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