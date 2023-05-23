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Представлен полностью локализованный в России электрокар Tigarbo

В России испытали полностью локализованный электрокар Tigarbo для пассажирских перевозок.

Представлен полностью локализованный в России электрокар Tigarbo
© Motor.ru / 5E-Tigarbo

Полноценная премьера модели 5E-Tigarbo состоится 25-26 мая в рамках выставки «Электрический транспорт юга России», а старт продаж намечен на 1 июня. 5E-Tigarbo производится на предприятии «Тигарбо Эко» в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Электрокар приводит в движение электромотор мощностью 10 киловатт (13,5 лошадиных сил), который питает батарея емкостью 116 ампер-часов.

Без подзарядки 5E-Tigarbo проезжает до 120 километров и заряжается от электросети 220 вольт за восемь часов. Электрокар способен разгоняться до 40 километров в час, однако при необходимости максимальную скорость можно увеличить или уменьшить.

Главным конкурентным преимуществом электрокара в «Тигарбо Эко» называют отсутствие импортных запчастей и узлов. Благодаря этому сроки производства электрокары сокращены в два раза. «Теперь при осуществлении сервисного обслуживания не придется ждать запчасти по два месяца, — пояснил генеральный директор «Тигарбо Эко» Владлен Арушанов. — Мы применяем только отечественные компоненты, поэтому сроки ТО значительно меньше».

Motor.ru / 5E-Tigarbo

«Тигарбо Эко» занимается электротранспортом для гостиничного и туристического бизнеса: она производит легковые электромобили, трициклы и автобусы, предназначенные для перемещения людей по территории отелей, баз отдыха и парков. Кроме того, «Тигарбо Эко» выпускает и грузовые машины, используемые для перевозки грузов, выполнения уборочных и поливочных работ. Помимо мощностей в России, у компании есть производственная площадка в ОАЭ.

«Тигарбо Эко» является дочерней компанией ЗАО «КОМЗ-Экспорт», производителя автобетоносмесителей, почвообрабатывающей техники и моторных катамаранов, который развивает направление электротранспорта с 2012 года.

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