Audi RS6 Avant трансформируется в семейный автомобиль

Audi RS6 Avant трансформируется в симпатичный семейный автомобиль
За прошедшие годы Audi RS6 Avant превратился из приземленного универсала премиум-класса в настоящий флагман своей линейки — очень удобный, очень практичный, со здоровыми 600 л.с. под капотом, он хорошо подходит для почти любое использование.
Семейный тягач получил затемненные акценты отделки и затемненные фары вокруг, что придало ему темный и угрожающий вид. Внешняя отделка стандартная и называется «Sebring Black Crystal Effect». Лыжный бокс Thule на крыше говорит о том, что владелец, возможно, увлекается активным отдыхом.
Обвес Maxton завершает образ передним спойлером, накладками на пороги, накладкой на задний бампер, задним диффузором и кромкой спойлера на крыше. Наконечники выхлопной системы, торчащие из диффузора, принадлежат выхлопной системе Sportmile польского производства.
Двигатель тоже не стоковый. Комплект для настройки Stage I позволяет развивать мощность 700 л.с.и крутящий момент 1000 Нм, разгоняя автомобиль с нуля до 100 км/ч за 3,09 секунды. Пик ускорения составляет 325 км/ч — не так уж и плохо для семейного автомобиля.