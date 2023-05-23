Audi RS6 Avant трансформируется в семейный автомобиль

За прошедшие годы Audi RS6 Avant превратился из приземленного универсала премиум-класса в настоящий флагман своей линейки — очень удобный, очень практичный, со здоровыми 600 л.с. под капотом, он хорошо подходит для почти любое использование.

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Семейный тягач получил затемненные акценты отделки и затемненные фары вокруг, что придало ему темный и угрожающий вид. Внешняя отделка стандартная и называется «Sebring Black Crystal Effect». Лыжный бокс Thule на крыше говорит о том, что владелец, возможно, увлекается активным отдыхом.

Обвес Maxton завершает образ передним спойлером, накладками на пороги, накладкой на задний бампер, задним диффузором и кромкой спойлера на крыше. Наконечники выхлопной системы, торчащие из диффузора, принадлежат выхлопной системе Sportmile польского производства.