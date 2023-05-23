Компания BYD анонсировала выход первого внедорожника модельной линейки F

Автопроизводитель BYD готовит новый внедорожник SF. Он станет первой моделью в линейке F.

© Car.ru

Новый внедорожник BYD SF внешне схож с немецким Mercedes-Benz G-Class. В компании отметили, что запуск бренда должен состояться в текущем году. Недавно в Сети появилась фотография первой модели в линейке - SF.

Презентация внедорожника состоится в июне текущего года. После этого производитель приступит к сборке транспортных средств. Некоторые технические параметры модели раскрыты. Так, длина кузова должна составить 5 метров. В оснащении предусматривается силовая установка, производительность которой достигает 680 л.с.

Запас хода у внедорожника составляет 1 200 км. BYD SF представляет собой рамный внедорожник, который подходит для эксплуатации в тяжелых условиях. Производитель уже обозначил стоимость новинки. Так, в базовой версии автомобиль будет предлагаться за 57 000 долларов или 4 554 000 рублей. Максимальная комплектация оценивается в 85 620 долларов или 6 841 000 рублей.

В компании сообщили, что сразу после запуска внедорожника на рынке появится пикап. Главным плюсом автомобиля выделяют адаптивную подвеску. Производством транспортных средств будут заниматься на предприятии в Чженчжоу, которое запустили в апреле.