В России появится бюджетная версия седана Kaiyi E5
Ожидается, что в августе в России появится более доступная версия седана E5 от китайского производителя Kaiyi. Об этом сообщает «Российская газета».
В настоящее время покупателям в России предлагают лишь версию E5 в комплектации Luxury, цена которой составляет 1 959 000 рублей. Комплектация включает в себя четыре подушки безопасности, медиасистему с экраном диагональю 10,25 дюйма, камеры кругового обзора, кондиционер, задний парктроник, люк и другие функции.
Под капотом установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. в сочетании с вариатором. Использовать можно бензин марки АИ-92.
Ранее сообщалось, что более бюджетный вариант получит атмосферный мотор вместо турбированного и минимальный набор базового оборудования. Однако о подробностях комплектации пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro будут стоить в России 1,8-2,0 млн рублей и 2-2,2 млн рублей соответственно. Их продажи пока не начались.