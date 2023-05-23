$79.94+0.0386.50+0.22

Volkswagen практически рассекретил новый Touareg

Компания Volkswagen опубликовала, скорее всего, финальный тизер Touareg 2024 модельного года. Внедорожник будет представлен 24 мая.

Volkswagen практически рассекретил новый Touareg
© Российская Газета

В компании произошедшее с "Туарегом" называют "комплексным техническим и визуальным обновлением". Оно предполагает оснащение модели новыми матричными фарами IQ. Light HD, которые как бы соединены между собой тонкой светодиодной полосой, являющейся одновременно и частью дизайна решётки радиатора.

Салон "Туарега" 2024 модельного года рассекречен на официальном фото, потому что в плане дизайнерских обновлений в нём нет ровным счётом ничего. В компании рассказали, что пожелания клиентов были учтены, и элементы интерьера сделаны из более мягких материалов.

Подвеска внедорожника получила новые настройки, также у внедорожника появился датчик давления на крышу, который в случае установки бокса подаст сигнал о внесение корректив в работу различных систем и адаптивного шасси.

Ожидается, что в моторной гамме сохранят своё место дизельный и бензиновый V6, однозначно останется в строю 462-сильная установка eHybrid.

Производство модели начнётся до конца 2023 года в Словакии.

Также в этом году должен дебютировать новый Volkswagen Tiguan и замена его длиннобазной версии, которая создаётся на базе модели для китайского рынка

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий