Volkswagen практически рассекретил новый Touareg

Компания Volkswagen опубликовала, скорее всего, финальный тизер Touareg 2024 модельного года. Внедорожник будет представлен 24 мая.

В компании произошедшее с "Туарегом" называют "комплексным техническим и визуальным обновлением". Оно предполагает оснащение модели новыми матричными фарами IQ. Light HD, которые как бы соединены между собой тонкой светодиодной полосой, являющейся одновременно и частью дизайна решётки радиатора.

Ранее в компании отмечали, что в каждом блоке установлено 19 200 микросветодиодов, благодаря чему стало возможно проецирование "полотна изображения" на дорогу. Также изменена пластика бамперов, которая стала более агрессивной, графика задних фонарей. Кроме того, известно, что обновлённый Touareg будет уникальной моделью Volkswagen в Европе, так как получил опцию , которая раньше была вне закона.

Салон "Туарега" 2024 модельного года рассекречен на официальном фото, потому что в плане дизайнерских обновлений в нём нет ровным счётом ничего. В компании рассказали, что пожелания клиентов были учтены, и элементы интерьера сделаны из более мягких материалов.

Подвеска внедорожника получила новые настройки, также у внедорожника появился датчик давления на крышу, который в случае установки бокса подаст сигнал о внесение корректив в работу различных систем и адаптивного шасси.

Ожидается, что в моторной гамме сохранят своё место дизельный и бензиновый V6, однозначно останется в строю 462-сильная установка eHybrid.

Производство модели начнётся до конца 2023 года в Словакии.