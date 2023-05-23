Volkswagen практически рассекретил новый Touareg
Компания Volkswagen опубликовала, скорее всего, финальный тизер Touareg 2024 модельного года. Внедорожник будет представлен 24 мая.
В компании произошедшее с "Туарегом" называют "комплексным техническим и визуальным обновлением". Оно предполагает оснащение модели новыми матричными фарами IQ. Light HD, которые как бы соединены между собой тонкой светодиодной полосой, являющейся одновременно и частью дизайна решётки радиатора.
Салон "Туарега" 2024 модельного года рассекречен на официальном фото, потому что в плане дизайнерских обновлений в нём нет ровным счётом ничего. В компании рассказали, что пожелания клиентов были учтены, и элементы интерьера сделаны из более мягких материалов.
Подвеска внедорожника получила новые настройки, также у внедорожника появился датчик давления на крышу, который в случае установки бокса подаст сигнал о внесение корректив в работу различных систем и адаптивного шасси.
Ожидается, что в моторной гамме сохранят своё место дизельный и бензиновый V6, однозначно останется в строю 462-сильная установка eHybrid.
Производство модели начнётся до конца 2023 года в Словакии.
Также в этом году должен дебютировать новый Volkswagen Tiguan и замена его длиннобазной версии, которая создаётся на базе модели для китайского рынка