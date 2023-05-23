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32 минуты назад

В Россию привезли китайский кроссовер Honda UR-V

Motor.ru

Российский дилер продает новый кроссовер Honda UR-V из Китая за 6,5 миллиона рублей.

В Россию привезли китайский кроссовер Honda UR-V
Фото: Motor.ru / Honda UR-VMotor.ru / Honda UR-V

Автомобили по схеме параллельного импорта привезли сразу несколько крупных продавцов. Модель собирают в Китае с 2017 года на совместном заводе японской марки и компании Dongfeng. В 2020 году Honda UR-V пережил рестайлинг. Ознакомиться с подробностями вариантов можно на официальных сайтах автосалонов.

В оснащение 4,8-метрового кроссовера входят подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, климат-контроль, подогрев передних сидений, камера заднего вида, панорамная крыша и круиз-контроль. Кроме того, автомобиль оборудован системой контроля слепых зон, функцией помощи при старте в гору и датчиками давления в шинах.

В России продают полноприводные Honda UR-V в комплектации Premium. Такую версию кроссовера приводит в движение двухлитровый турбомотор мощностью 272 лошадиные силы. До «сотни» автомобиль разгоняется за восемь секунд. Стоимость машины у отечественных дилеров составляет 6,5 миллиона рублей.

На прошлой неделе в России появились в продаже новые Kia K8. Минимальная стоимость модели, которая доступна в нескольких комплектациях, составила почти шесть миллионов рублей.

Автоновости,Kia,Honda,
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