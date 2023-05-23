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Автомобиль Audi RS E-Tron GT Ice Race анонсирован в преддверии дебюта 28 мая

Audi RS E-Tron GT Ice Race анонсирован в преддверии дебюта 28 мая
© Моя Москва.онлайн

Кроме того, следует упомянуть о том, что компания готовит электрический вариант спорткара Audi Sport Quattro. Эта модель должна дополнить портфолио электрифицированных моделей от немецкого автопроизводителя.

Тизерное видео дает представление только о дизайне двух названных моделей. Никаких технических подробностей до сих пор не известно. Правда, уже объявлена официальная стоимость. Стартовая цена RS E-Tron GT составит 145 395 долларов (более 11,5 миллионов рублей по актуальному курсу).

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