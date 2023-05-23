В Китае начнут продавать электрокары с функцией «невесомости» и автопилотом

В продажу поступили новые электрокары Nio ES6 с функцией невесомости и автопилотом
Первая партия Nio ES6 2023 уже появилась в автосалонах Китая. Всего собрано три тысячи машин, но в ближайшее время начнутся бесперебойные поставки модели. Продажи стартуют 24 мая, но цены не раскрываются.
Особый акцент в Nio ES6 сделан на комфорте. Кресла второго ряда дополнены интересной функций «невесомости» – они раскладываются на 160 градусов, а в ногах появляется удобная подставка. Можно активировать один из восьми возможных опций массажа.
Также у кроссовера имеется технология автопилота.
Длина автомобиля составляет 4 854 мм. Межосевое расстояние – 2 915 мм. Аудиосистема представлена 23 динамиками.
Доступны двухмоторная установка на 482 лошадиные силы и два типа аккумуляторов – на 75 и 100 кВт*ч. Позднее будет доступна батарея на 150 кВт*ч.