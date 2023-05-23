В Китае начнут продавать электрокары с функцией «невесомости» и автопилотом

Первая партия Nio ES6 2023 уже появилась в автосалонах Китая. Всего собрано три тысячи машин, но в ближайшее время начнутся бесперебойные поставки модели. Продажи стартуют 24 мая, но цены не раскрываются.

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Особый акцент в Nio ES6 сделан на комфорте. Кресла второго ряда дополнены интересной функций «невесомости» – они раскладываются на 160 градусов, а в ногах появляется удобная подставка. Можно активировать один из восьми возможных опций массажа.

Также у кроссовера имеется технология автопилота.

Длина автомобиля составляет 4 854 мм. Межосевое расстояние – 2 915 мм. Аудиосистема представлена 23 динамиками.