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В продажу поступили новые электрокары Nio ES6 с функцией невесомости и автопилотом

Первая партия Nio ES6 2023 уже появилась в автосалонах Китая. Всего собрано три тысячи машин, но в ближайшее время начнутся бесперебойные поставки модели. Продажи стартуют 24 мая, но цены не раскрываются.

В Китае начнут продавать электрокары с функцией «невесомости» и автопилотом
© runews24.ru

Особый акцент в Nio ES6 сделан на комфорте. Кресла второго ряда дополнены интересной функций «невесомости» – они раскладываются на 160 градусов, а в ногах появляется удобная подставка. Можно активировать один из восьми возможных опций массажа.

Также у кроссовера имеется технология автопилота.

Длина автомобиля составляет 4 854 мм. Межосевое расстояние – 2 915 мм. Аудиосистема представлена 23 динамиками.

Доступны двухмоторная установка на 482 лошадиные силы и два типа аккумуляторов – на 75 и 100 кВт*ч. Позднее будет доступна батарея на 150 кВт*ч.

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