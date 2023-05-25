Ford отзовет более 175 тыс. внедорожников Bronco

Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, американский бренд Ford вынужден отозвать более 175 тысяч автомобилей Bronco. Причина в том, что у внедорожников была выявлена серьезная проблема с пряжкой ремней безопасности. Оказалось, что защелка ремня безопасности на сиденьях переднего ряда «слишком хорошо прячется», что затрудняет их поиск водителю и пассажиру.
Также было выявлено, что эти модели не соответствуют федеральным нормам безопасности, что для компании может стать серьезной проблемой. Из-за трудного поиска застежки, водитель, как и пассажиры, могут попросту не пристегиваться, что может стать причиной получения травм при ДТП.
В процессе расследований было выявлено, что кронштейн защелки находится в положении, в котором недостаточно места между спинкой кресла и внутренней отделкой. Это затрудняет доступ к детали, из-за чего пассажирам трудно получить к ней доступ и пристегнуться. Работа по исправлению дефекта начнется с 30 июня.