Ford отзовет более 175 тыс. внедорожников Bronco

Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, американский бренд Ford вынужден отозвать более 175 тысяч автомобилей Bronco. Причина в том, что у внедорожников была выявлена серьезная проблема с пряжкой ремней безопасности. Оказалось, что защелка ремня безопасности на сиденьях переднего ряда «слишком хорошо прячется», что затрудняет их поиск водителю и пассажиру.

Фото: Ford Ford

Также было выявлено, что эти модели не соответствуют федеральным нормам безопасности, что для компании может стать серьезной проблемой. Из-за трудного поиска застежки, водитель, как и пассажиры, могут попросту не пристегиваться, что может стать причиной получения травм при ДТП.