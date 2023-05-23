В Госдуме предложили легализовать производство аналогов заграничных автозапчастей

В России могут легализовать производство запасных частей для импортных автомобилей, соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму до конца весенней сессии. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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По его мнению, в стране есть такие компании, которые могут обеспечить изготовление запчастей на высоком относительно качества изделий уровне, «не отличающемся от зарубежного».

«То есть мы говорим не о бэушных изделиях. Тема использования бывших в употреблении компонентов требует более жесткого регулирования. Там могут быть злоупотребления. Мы обсуждаем вопрос о легализации производства запасных частей для импортных автомобилей», — сказал он.

Однако Аксаков отметил, что все организации, которым разрешат выпускать аналоги импортных запчастей, должны быть строго сертифицированы и соответствовать определенным требованиям.