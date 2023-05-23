Mini отзовет почти 100 тыс. моделей Cooper Hardtop и Clubman

Компания Mini отзовет почти 100 тыс. автомобилей Cooper Hardtop и Clubman из-за опасности возгорания
Автомобильная компания Mini вынуждена отозвать в Соединенных Штатах почти 100 тысяч машин. Как пишет издание ТАРАНТАС НЬЮС, отзывная кампания затронет модели Clubman и Cooper Hardtop, в том числе версии John Cooper Works и Cooper S.
Дефект выявлен у автомобилей, имеющих люк на крыше. В результате воздействия перепадов температур внутрь машин может попадать вода.
В конечном итоге попадание жидкости потенциально может привести к возникновению короткого замыкания. А оно, в свою очередь, может спровоцировать пожар.