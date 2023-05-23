Mini отзовет почти 100 тыс. моделей Cooper Hardtop и Clubman

Автомобильная компания Mini вынуждена отозвать в Соединенных Штатах почти 100 тысяч машин. Как пишет издание ТАРАНТАС НЬЮС, отзывная кампания затронет модели Clubman и Cooper Hardtop, в том числе версии John Cooper Works и Cooper S.

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Дефект выявлен у автомобилей, имеющих люк на крыше. В результате воздействия перепадов температур внутрь машин может попадать вода.