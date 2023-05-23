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14 минут назад

АвтоВАЗ продал недостроенный завод кузовов для новой Chevrolet Niva

Motor.ru

Компания АвтоВАЗ избавилась от недостроенного завода по выпуску кузовов для новой Chevrolet Niva.

АвтоВАЗ продал недостроенный завод кузовов для новой Chevrolet Niva
Фото: Motor.ru / Завод «Джей Ви Системз»Motor.ru / Завод «Джей Ви Системз»

Предприятие «Джей Ви Системз» в ОЭЗ «Тольятти» было продано структуре выходцев из ЭФКО, сообщает «Интерфакс». Строительство завода началось еще в 2013 году, и он принадлежал совместному предприятию GM-Avtovaz. В 2019-м СП прекратило существование, площадка отошла АвтоВАЗу, сборку Chevrolet Niva перенесли на основной завод автогиганта, попутно переименовав модель в Lada Niva. В результате «Джей Ви Системз» так и не достроили, а теперь его приобрела компания «Тольятти Инвест».

Общая площадь «Джей Ви Системз» составляет 200 тысяч квадратных метров, завод рассчитан на выпуск 120 тысяч кузовов в год, а сумма инвестиций в проект оценивалась в 209 миллионов долларов. Предполагалось, что первые рестайлинговые Нивы сойдут с конвейеров в 2015 году, однако компанию, занимавшуюся строительством объекта, обвинили в мошенничестве, после чего GM-Avtovaz разорвал контракт с подрядчиком, а позже General Motors и вовсе продал свою долю в СП АвтоВАЗу и ушел с российского рынка.

Внедорожник Chevrolet Niva, в народе прозванный «Шнива», впускался до 2019 года, затем был переименован в Lada Niva и продержался на конвейере (уже на основной площадке АвтоВАЗа) еще некоторое время. Он стоил около полумиллиона рублей и предлагался с 1,7-литровым двигателем мощностью 80 лошадиных сил, пятиступенчатой «механикой» и постоянным полным приводом с двухступенчатой раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала.

О покупателе завода, компании «Тольятти Инвест», известно, что она была зарегистрирована в Тольятти 24 марта и ее уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Совладельцами являются Илья Пронин (90 процентов) и Ольга Гудкова (10 процентов). Пронин возглавляет учрежденный группой «ЭФКО» научно-образовательный центр «Бирюч», а Гудкова до 2019 года была совладельцем масложирового комбината «Евдаково».

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