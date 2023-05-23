АвтоВАЗ продал недостроенный завод кузовов для новой Chevrolet Niva

Компания АвтоВАЗ избавилась от недостроенного завода по выпуску кузовов для новой Chevrolet Niva.

Фото: Motor.ru / Завод «Джей Ви Системз» Motor.ru / Завод «Джей Ви Системз»

Предприятие «Джей Ви Системз» в ОЭЗ «Тольятти» было продано структуре выходцев из ЭФКО, сообщает «Интерфакс». Строительство завода началось еще в 2013 году, и он принадлежал совместному предприятию GM-Avtovaz. В 2019-м СП прекратило существование, площадка отошла АвтоВАЗу, сборку Chevrolet Niva перенесли на основной завод автогиганта, попутно переименовав модель в Lada Niva. В результате «Джей Ви Системз» так и не достроили, а теперь его приобрела компания «Тольятти Инвест».

Общая площадь «Джей Ви Системз» составляет 200 тысяч квадратных метров, завод рассчитан на выпуск 120 тысяч кузовов в год, а сумма инвестиций в проект оценивалась в 209 миллионов долларов. Предполагалось, что первые рестайлинговые Нивы сойдут с конвейеров в 2015 году, однако компанию, занимавшуюся строительством объекта, обвинили в мошенничестве, после чего GM-Avtovaz разорвал контракт с подрядчиком, а позже General Motors и вовсе продал свою долю в СП АвтоВАЗу и ушел с российского рынка.

Внедорожник Chevrolet Niva, в народе прозванный «Шнива», впускался до 2019 года, затем был переименован в Lada Niva и продержался на конвейере (уже на основной площадке АвтоВАЗа) еще некоторое время. Он стоил около полумиллиона рублей и предлагался с 1,7-литровым двигателем мощностью 80 лошадиных сил, пятиступенчатой «механикой» и постоянным полным приводом с двухступенчатой раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала.