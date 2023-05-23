Названы 12 самых надежных поддержанных хэтчбэков
Эксперты составили список самых надежных хэтчбэков на вторичном рынке. Как пишет Autonews.ru, издание Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy опросило 25 тысяч автовладельцев из Великобритании и назвало 12 автомобилей этого класса, которые можно покупать с рук и не бояться больших сложностей в ремонте.
Самым надежным по результатам опроса был признан японский Honda Jazz предыдущего поколения, которое выпускалось с 2015 по 2020 год. В России на вторичном рынке ее можно приобрести по цене от 620 до 800 тысяч рублей. Второе место занял Toyota Yaris, тоже предыдущего поколения — с 2011 по 2020 год. На отечественном рынке цены начинаются от 850 тысяч рублей за более старые машины и достигают 1,5 млн рублей для более новых.
Третье место занял японский хэтчбек Suzuki Swift. Вместе с тем, на российском рынке его сложно назвать популярным. Цены на модель 2011 года выпуска в среднем составляют от 600 до 850 тысяч рублей. Еще одна японская модель, Mazda 2, также была названа владельцами надежной. Его цена начинается от 500 тысяч рублей.
В рейтинг надежности попал и популярный в России хэтчбек Kia Rio. Эта модель пользуется спросом и в Великобритании: прежде всего, из-за ее доступности. На отечественном рынке есть масса предложений о продаже, а цены сильно варьируются в зависимости от пробега.
Также опрошенные отмечали положительные качества Citroen C1, Mini Cooper, Audi A1 (2010-2018 год выпуска), Skoda Fabia (2015-2021 год выпуска), а также Kia Picanto (2011-2017 год выпуска). Отдельно упоминают из Volkswagen Polo 2009-2017 годов выпуска — в этом случае версия с бензиновым мотором серьезно опередила по надежности дизельный вариант. Аналогичная ситуация сложилась и с хэтчбеком Ford Fiesta.