Польским перевозчикам на АЗС России придется платить за топливо втридорога

«Польша предала историческую память. Забыла, что ее освобождение от фашистских захватчиков далось советскому народу дорогой ценой. Треть нынешних польских территорий — районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами — вошли в ее состав после Второй мировой войны только благодаря нашей стране. В послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов (построено свыше 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта). Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы».