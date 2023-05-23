Старт продаж автомобилей BAIC в России отсрочен

Продажи седана BAIC U5 Plus (от 1 699 900 рублей) и кроссовера BAIC X35 (от 1 698 000 рублей) должны были начаться уже в этом месяце, но в итоге эти автомобили придется подождать. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе китайской марки.

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"Старт продаж отсрочен, на данный момент мы ожидаем его в июне", - отметили в BAIC.

Напомним, для BAIC X35 доступно два бензиновых двигателя: 1,5-литровый "атмосферник" (116 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также турбомотор того же объема (150 л.с.) в паре с вариатором. Привод - только передний.

Что касается U5 Plus, то длина модели 4660 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1480 мм. Колесная база - 2670 мм, а заявленный дорожный просвет - 155 мм. Спереди установлены стойки McPherson, сзади - полузависимая "балка", все тормоза дисковые. Под капотом автомобиля атмосферный двигатель 1,5 литра (113 л.с., 142 Нм), который можно заправлять бензином АИ-92. На выбор - пятиступенчатая "механика" или вариатор.

Ранее "РГ" сообщала, что эти автомобили начали поступать к дилерам.