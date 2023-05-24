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Ford готовит кроссовер, похожий на «личный сверхзвуковой поезд»

Президент Ford Джим Фарли сделал несколько громких заявлений по поводу будущих электрокаров, стремясь привлечь инвестиции подразделение Model e. Оно остается убыточным, но руководство не оставляет планов по его расширению. В 2025 году Ford планирует представить трехрядный электрический кроссовер, который будет настолько быстрым, что его можно будет сравнить с личным сверхзвуковым поездом.

Ford готовит кроссовер, похожий на «личный сверхзвуковой поезд»
© Motor.ru / Сarscoops.com

В компании отметили «гонку» между производителями, устанавливающими все более объемные аккумуляторы в электрокары. Ford решил пойти другим путем: по его прогнозам, в выигрыше окажется тот, кто сможет предложить самый энергоэффективный вариант.

Потому трехрядный электрокроссовер получит батарею на 100 киловатт-часов. Много внимания уделят аэродинамике: новинке достанется покатая крыша и купеобразная корма, шины с низким сопротивлением качению и уменьшенный дорожный просвет.

В результате полностью заряженный аккумулятор, несмотря на относительно скромную емкость, позволит семиместному кроссоверу преодолевать до 563 километров. На скорости 113 километров в час он сможет проехать порядка 483 километров, а восполнить энергию на 240 километров можно будет всего за 10 минут.

В основу автомобиля ляжет та же платформа, на которой строят электрический пикап, пока известный как Project T3 (Trust The Truck). В нем Ford пообещал соединить «100-летнее ноу-хау в области пикапов с электромобилями мирового класса, программным обеспечением и талантами в области аэродинамики». Пикап также увидит свет в 2025 году.

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