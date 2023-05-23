В Нижегородской области планируют запустить производство китайских авто

Власти Нижегородской области планируют начать в регионе производство машин китайского бренда. Об этом во вторник на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Его слова приводит ТАСС. Согласно его заявлению, необходимые переговоры уже ведутся.

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«Наш кластер насчитывает более 800 предприятий, специализирующихся на производстве автомобилей и автокомпонентов. Мы планируем обеспечить локализацию производства легковых автомобилей китайского производства, и переговоры нашими и китайскими производителями уже ведутся», — сказал Глеб Никитин.

О том, какие автомобили будут производиться в Нижегородской области, губернатор не сообщил.