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Губернатор Нижегородской области: в регионе планируется запустить производство китайских авто

Власти Нижегородской области планируют начать в регионе производство машин китайского бренда. Об этом во вторник на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Его слова приводит ТАСС. Согласно его заявлению, необходимые переговоры уже ведутся.

В Нижегородской области планируют запустить производство китайских авто
© Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Наш кластер насчитывает более 800 предприятий, специализирующихся на производстве автомобилей и автокомпонентов. Мы планируем обеспечить локализацию производства легковых автомобилей китайского производства, и переговоры нашими и китайскими производителями уже ведутся», — сказал Глеб Никитин.

О том, какие автомобили будут производиться в Нижегородской области, губернатор не сообщил.

Ранее стало известно, что российский завод «АвтоВАЗ» на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) запустит конвейерную линию по сборке автомобилей на предприятии в Санкт-Петербурге вместе с китайским партнером.

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