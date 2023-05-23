Водители сочли ОСАГО требующим доработки
ОСАГО нуждается в доработках. Так посчитали водители, опрошенные РБК и агентством НКР. Доля таких россиян составила 49%.
Согласно результатам опроса, водители в целом недовольны существующим страховым продуктом. Участники отметили, что лимит выплат возмещения ущерба имуществу по ОСАГО должен составлять 400 тыс. руб.
Исследование также показало, что 47% респондентов не пользуются каско из-за его высокой стоимости.
49% россиян среди 953 ответивших считают необходимым увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО.
Кроме того, 43% респондентов указали на допустимость внедрения системы автоматического вынесения штрафов автовладельцам без полиса ОСАГО с помощью камер.
Вариант с формированием тарифной политики в зависимости от региона занял третью строчку в рейтинге по популярности.
Также опрос продемонстрировал, что 60% россиян в целом довольны работой страховых компаний.
Ранее Национальный совет такси обратился к администрации президента (АП) с просьбой принять меры для того, чтобы понизить стоимость полисов ОСАГО для такси. В России с осени начнет действовать новый закон о такси. Нововведения предполагают, что при отсутствии ОСАГО могут аннулировать действующее разрешение такси. Сегодня такое требование отсутствует.