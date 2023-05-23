Водители сочли ОСАГО требующим доработки

ОСАГО нуждается в доработках. Так посчитали водители, опрошенные РБК и агентством НКР. Доля таких россиян составила 49%.

Согласно результатам опроса, водители в целом недовольны существующим страховым продуктом. Участники отметили, что лимит выплат возмещения ущерба имуществу по ОСАГО должен составлять 400 тыс. руб.

Исследование также показало, что 47% респондентов не пользуются каско из-за его высокой стоимости.

49% россиян среди 953 ответивших считают необходимым увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО.

Кроме того, 43% респондентов указали на допустимость внедрения системы автоматического вынесения штрафов автовладельцам без полиса ОСАГО с помощью камер.

Вариант с формированием тарифной политики в зависимости от региона занял третью строчку в рейтинге по популярности.

Также опрос продемонстрировал, что 60% россиян в целом довольны работой страховых компаний.