В России появился разработанный Mercedes-Benz и Geely кроссовер Smart #1

Электрический кроссовер Smart #1 оценили в России в пять миллионов рублей. Именно столько за модель, разработанную совместными усилиями Mercedes-Benz и китайской Geely, просит продавец, опубликовавший объявление на «Авито»: он выставил на продажу электрокар 2023 года с пробегом всего 40 километров. Батарейный кроссовер в желтом кузове, с задним приводом и электромотором на 272 лошадиных сил находится в Москве.

Фото: Motor.ru / Smart #1 Motor.ru / Smart #1

Smart #1 дебютировал весной прошлого года. Это не только самая крупная модель в истории марки, но и первый автомобиль «новой волны», который призван перезапустить бренд Smart.

В основе электрокара лежит платформа Geely SEA (Sustainable Experience Architecture), а в движение его приводит электромотор мощностью 272 лошадиные силы, который питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 66 киловатт-часов. Запас хода на одной зарядке составляет 535-560 километров по циклу CLTC, а с места до 100 километров в час Smart #1 разгоняется за 6,7 секунды.

Motor.ru / Smart #1

Motor.ru / Smart #1

Кроссовер Smart производится в Китае, и на местном рынке модель стоит от 190 тысяч юаней (2,1 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Таким образом, он значительно дешевле модели EQA, самого маленького Mercedes-Benz на электротяге (от 322 тысяч юаней или 3,6 миллиона рублей).