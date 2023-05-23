$79.94+0.0386.50+0.22
18 минут назад

В России появился кроссовер Smart #1, разработанный Mercedes-Benz и Geely

Motor.ru

Электрический кроссовер Smart #1 оценили в России в пять миллионов рублей. Именно столько за модель, разработанную совместными усилиями Mercedes-Benz и китайской Geely, просит продавец, опубликовавший объявление на «Авито»: он выставил на продажу электрокар 2023 года с пробегом всего 40 километров. Батарейный кроссовер в желтом кузове, с задним приводом и электромотором на 272 лошадиных сил находится в Москве.

В России появился разработанный Mercedes-Benz и Geely кроссовер Smart #1
Фото: Motor.ru / Smart #1Motor.ru / Smart #1

Smart #1 дебютировал весной прошлого года. Это не только самая крупная модель в истории марки, но и первый автомобиль «новой волны», который призван перезапустить бренд Smart.

В основе электрокара лежит платформа Geely SEA (Sustainable Experience Architecture), а в движение его приводит электромотор мощностью 272 лошадиные силы, который питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 66 киловатт-часов. Запас хода на одной зарядке составляет 535-560 километров по циклу CLTC, а с места до 100 километров в час Smart #1 разгоняется за 6,7 секунды.

Motor.ru / Smart #1
Motor.ru / Smart #1

Кроссовер Smart производится в Китае, и на местном рынке модель стоит от 190 тысяч юаней (2,1 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Таким образом, он значительно дешевле модели EQA, самого маленького Mercedes-Benz на электротяге (от 322 тысяч юаней или 3,6 миллиона рублей).

В России же Smart #1, привезенный в частном порядке, оценили в пять миллионов рублей. При этом аналогичную модель 2022 года выпуска, но в версии Brabus с полным приводом и 428-сильной установкой, можно найти на том же классифайде за 4,95 миллиона рублей.

Автоновости,Brabus,Geely,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий