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"Автостат": УАЗ "Патриот" имеет лучшую остаточную стоимость

Внедорожник УАЗ «Патриот» стал лидером в рейтинге сохранности остаточной стоимости среди трехлетних российских автомобилей в I квартале текущего года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

УАЗ «Патриот» оказался самым ликвидным российским автомобилем
© Евгений Биятов/РИА «Новости»

Самым ликвидным отечественным автомобилем оказался УАЗ «Патриот» с мотором 2,7 л и механической трансмиссией. Через три года после покупки показатель сохранности остаточной стоимости составил 143,4%. Другими словами, спустя три года внедорожник стал стоить больше, чем в момент покупки.

Следом в рейтинге расположились универсалы Lada Largus Cross и Largus (оба имеют мотор 1,6 л и МКП) с показателями 141,7% и 141,3% соответственно. Далее идет универсал Lada Vesta SW Cross (140,3%), который имеет такой же силовой агрегат. Результаты других отечественных машин находятся ниже отметки в 140%.

По словам экспертов, сейчас владельцы многих отечественных и иностранных автомобилей могут продать свои машины дороже той цены, за которую они были куплены. Причиной называют резкий рост цен весной 2022 года.

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