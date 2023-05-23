УАЗ «Патриот» оказался самым ликвидным российским автомобилем

Внедорожник УАЗ «Патриот» стал лидером в рейтинге сохранности остаточной стоимости среди трехлетних российских автомобилей в I квартале текущего года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Самым ликвидным отечественным автомобилем оказался УАЗ «Патриот» с мотором 2,7 л и механической трансмиссией. Через три года после покупки показатель сохранности остаточной стоимости составил 143,4%. Другими словами, спустя три года внедорожник стал стоить больше, чем в момент покупки.

Следом в рейтинге расположились универсалы Lada Largus Cross и Largus (оба имеют мотор 1,6 л и МКП) с показателями 141,7% и 141,3% соответственно. Далее идет универсал Lada Vesta SW Cross (140,3%), который имеет такой же силовой агрегат. Результаты других отечественных машин находятся ниже отметки в 140%.