BMW объявила об обновлении модельного ряда электрокаров

Немецкий автопроизводитель BMW презентовал новое поколение электрифицированных автомобилей 7 Series, также на американском рынке семейство i4 пополнится новой полноприводной версией i4 xDrive40. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Успешная линейка i4 пополнилась полноприводным 396-сильным i4 xDrive40. В серию 7 добавлены новые электрифицированные модели: 750e xDrive PHEV и i7 eDrive50. 6-цилиндровый 740i будет доступен с интеллектуальным полным приводом xDrive», - отметили в BMW.

В свою очередь BMW 750e xDrive 2024 года будет оснащаться 3,0-литровым шестицилиндровым ДВС TwinPower Turbo мощностью 308 л.с. Общая отдача гибридной силовой установки составит 483 л.с. Стоимость такого автомобиля составит 107 000 долларов или около 8,5 млн рублей.

Базовая рекомендованная производителем розничная цена BMW i4 xDrive40 - 61 600 долларов плюс 995 долларов в пункте назначения и обработке или около 5 млн рублей. Поставки автомобиля должны начаться в третьем квартале 2023 года.

Ранее стало известно, что немецкий автопроизводитель Porsche планирует увеличить запас хода своих автомобилей до 1300 км с помощью изменения химического состава анодов у традиционных аккумуляторов с жидким электролитом.