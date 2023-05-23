$79.94+0.0386.50+0.22

BMW объявила об обновлении модельного ряда электрокаров

Немецкий автопроизводитель BMW презентовал новое поколение электрифицированных автомобилей 7 Series, также на американском рынке семейство i4 пополнится новой полноприводной версией i4 xDrive40. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

BMW объявила об обновлении модельного ряда электрокаров
© globallookpress.com

«Успешная линейка i4 пополнилась полноприводным 396-сильным i4 xDrive40. В серию 7 добавлены новые электрифицированные модели: 750e xDrive PHEV и i7 eDrive50. 6-цилиндровый 740i будет доступен с интеллектуальным полным приводом xDrive», - отметили в BMW.

В свою очередь BMW 750e xDrive 2024 года будет оснащаться 3,0-литровым шестицилиндровым ДВС TwinPower Turbo мощностью 308 л.с. Общая отдача гибридной силовой установки составит 483 л.с. Стоимость такого автомобиля составит 107 000 долларов или около 8,5 млн рублей.

Базовая рекомендованная производителем розничная цена BMW i4 xDrive40 - 61 600 долларов плюс 995 долларов в пункте назначения и обработке или около 5 млн рублей. Поставки автомобиля должны начаться в третьем квартале 2023 года.

Ранее стало известно, что немецкий автопроизводитель Porsche планирует увеличить запас хода своих автомобилей до 1300 км с помощью изменения химического состава анодов у традиционных аккумуляторов с жидким электролитом.

Запланированный переход на твердотельные аккумуляторы позволит дополнительно повысить запас хода электромобилей ещё на 30% или 50%. Кроме того, компания планирует увеличить мощность своих зарядных станции до 500 кВт, однако это потребует добавить в конструкцию систему жидкостного охлаждения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий