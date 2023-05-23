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АвтоВАЗ повышает оклады работникам на 9%

АвтоВАЗ объявил о том, что руководством предприятия и представителями профсоюзной организации было принято решение о повышении тарифных ставок и окладов работникам на 9% с 01 июля этого года. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".

АвтоВАЗ повышает оклады работникам на 9%
© пресс-служба АвтоВАЗа

Отмечается, что ежегодная индексация тарифных ставок и окладов закреплена в коллективном договоре АвтоВАЗа и определяется показателями производственно-хозяйственной деятельности предприятия и ростом величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Самарской области.

Ранее сообщалось, что объем продаж Lada в 2023 году преодолел 100-тысячный рубеж - это на 8 тысяч автомобилей выше, чем планировалось реализовать на текущую дату. 100-тысячным автомобилем стал седан Lada Granta, проданный Московской области.

В то же время компания подтвердила план по выпуску более 400 тысяч машин в 2023 году.

Ближайшей премьерой АвтоВАЗа на рынке должна стать Lada Vesta NG. Продажи стартуют до конца этого месяца. Впрочем, пока АвтоВАЗ даже не объявлял цены на новинку.

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