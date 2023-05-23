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Polestar возобновит работу завода Saab для испытаний электромобилей

Шведско-китайский автопроизводитель Polestar арендует часть промышленного комплекса, ранее принадлежавшего Saab, для проведения испытаний электрической трансмиссии, сообщает Automobilwoche.

Polestar возобновит работу завода Saab для испытаний электромобилей
© ПроКроссовер.ру

Завод занимает площадь 15 000 квадратных метров. Первоначально Saab использовал его для проектирования и изготовления трансмиссий для автомобилей. Арендатор планирует спроектировать, построить и испытать электродвигатели и батареи для своего родстера Polestar 6 и хэтчбека Polestar 5.

Мы уже знаем, что модель номер пять выйдет на рынок с двумя двигателями общей мощностью 884 л.с. и крутящим моментом 900 Нм. Его серийное производство начнется в Китае в следующем году.

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