Polestar возобновит работу завода Saab для испытаний электромобилей

Завод занимает площадь 15 000 квадратных метров. Первоначально Saab использовал его для проектирования и изготовления трансмиссий для автомобилей. Арендатор планирует спроектировать, построить и испытать электродвигатели и батареи для своего родстера Polestar 6 и хэтчбека Polestar 5.

Мы уже знаем, что модель номер пять выйдет на рынок с двумя двигателями общей мощностью 884 л.с. и крутящим моментом 900 Нм. Его серийное производство начнется в Китае в следующем году.