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УАЗ планирует начать выпуск автомобилей на Кубе

Российская компания УАЗ планирует начать выпуск машин на Кубе. Эту информацию подтвердили "Российской газете" в пресс-службе производителя.

УАЗ планирует начать выпуск автомобилей на Кубе
© Виктория Чернышева/РГ

Речь идет об УАЗ "Профи" и автомобилях скорой помощи на базе "Буханки". Ожидается, что первая партия машинокомплектов доберется до Кубы в середине лета этого года.

В 2021 году, напомним, УАЗ отправил на Остров Свободы 50 внедорожников "Патриот" с "автоматом". Все экземпляры были представлены в комплектации "Комфорт". Автомобиль дополнительно оборудовали багажником на крыше, лестницей на пятой двери, мультимедийной системой. Данная модификация модели успешно прошла программу испытаний на территории республики.

Еще раньше Министерство туризма Кубы закупило полсотни "Патриотов" с "механикой" в версии "Экспедиция".

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