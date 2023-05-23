УАЗ планирует начать выпуск автомобилей на Кубе

Российская компания УАЗ планирует начать выпуск машин на Кубе. Эту информацию подтвердили "Российской газете" в пресс-службе производителя.

© Виктория Чернышева/РГ

Речь идет об УАЗ "Профи" и автомобилях скорой помощи на базе "Буханки". Ожидается, что первая партия машинокомплектов доберется до Кубы в середине лета этого года.

В 2021 году, напомним, УАЗ отправил на Остров Свободы 50 внедорожников "Патриот" с "автоматом". Все экземпляры были представлены в комплектации "Комфорт". Автомобиль дополнительно оборудовали багажником на крыше, лестницей на пятой двери, мультимедийной системой. Данная модификация модели успешно прошла программу испытаний на территории республики.