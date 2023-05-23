Представлен самый мощный Brabus в истории

Ателье Brabus представило свой самый мощный автомобиль.

© Motor.ru / Brabus

Лифтбек Brabus 930 основан на Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance. Он оснащен активной выпускной системой, заниженной подвеской и украшен новым аэродинамическим обвесом из углепластика. Гибридная силовая установка здесь развивает 930 лошадиных сил и 1550 Нм крутящего момента, позволяя машине разгоняться до первой «сотни» за 2,8 секунды. Максималка, чтобы сберечь шины, осталась прежней — 316 километров в час.

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Лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance в исполнении Brabus легко опознать по аэродинамическому обвесу из углепластика. Композит использован для вставок решетки радиатора, обрамлений воздухозаборников в бампере и спойлера, уменьшающего подъемную силу на передней оси. Сзади из пре-прега сделан диффузор, который с двух сторон окружают патрубки выпускной системы с электронноуправляемыми клапанами. Но куда интереснее, что у Brabus 930 под капотом.

Motor.ru / Brabus

Motor.ru / Brabus

Motor.ru / Brabus

Motor.ru / Brabus

Гибридная силовая установка обычного GT 63 S E-Performance, совмещающая битурбодвигатель V8 4.0, автомат AMG Speedshift MCT-9G и электромотор на задней оси, развивает 843 лошадиные силы и 1470 Нм крутящего момента. Однако тут её отдачу довели до 930 сил и 1550 Нм. Прирост небольшой и на динамике почти никак не отразился: лифтбек лишь на 0,1 секунды быстрее в разгоне до ста, а его максималка составляет те же 316 километров в час. При этом Brabus 930 — самая мощная машина в истории ателье, оставляющая позади всякие Rocket 900 и Brabus 900 Superblack.