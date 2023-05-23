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Geely привезет в Россию новую версию Tugella. Она будет дешевле нынешних

Geely представила в России новую версию кросс-купе Tugella, оснащённую новым турбодвигателем. Заказы принимаются, но цены на новинку пока не огласили.

В РФ привезут новую версию Geely Tugella, дешевле нынешних
© Пресс-служба Geely

Новый для российского рынка двигатель имеет объём 2,0 литра, отдача составляет 200 л.с. и 350 Нм. Максимальная тяга доступна с 1800 оборотов в минуту.

Geely Tugella с 200-сильным турбомотором будет представлен в двух комплектациях: Luxury и Flagship. Обе - полноприводные. О коробке передач ничего не сообщается, но, вероятно, это будет 8-ступенчатый "автомат".

"Geely Tugella в этой версии станет доступнее для потребителей и дополнит линейку модели, которая также предлагается с 238-сильным двигателем", - сообщили в пресс-службе компании.

Цены на Geely Tugella с 238-сильным мотором стартуют от 4 млн рублей (без учёта специальных маркетинговых программ).

По итогам четырех месяцев 2023 года официальными дилерами Geely марки в России было реализовано 2839 экземпляров Tugella.

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