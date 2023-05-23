В России активно растет рынок электросамокатов

Россияне активно скупают электросамокаты. В первом квартале нынешнего года было продано 24,5 тысячи устройств — на 43 процента больше, чем за тот же период прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков. Всего на эти средства индивидуальной мобильности, или СИМ, жители РФ за три месяца потратили 575 миллионов рублей. Как и на автомобильном рынке, здесь успешно работают китайские фирмы, занимающие три лидерские позиции.

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Наиболее популярны в России самокаты китайской Kugoo, однако доля производителя за год снизилась с 30 до 21,9 процента. На втором месте оказался китайский Hiper, который, напротив, увеличил долю с 10,2 до 13,9 процента. Значительно нарастить объемы сбыта удалось Ninebot — еще одной фирме из КНР — с 7,9 до 12,6 процента.

Разнообразие предлагаемых электросамокатов в России продолжает расти вслед за спросом, отмечают в «М.Видео-Эльдорадо». Вместе с тем устройства становятся безопаснее и долговечнее. Продавцы ожидают наплыва клиентов в грядущем квартале из-за сезонности, однако введение правил дорожного движения для СИМ и штрафов, напротив, может отпугнуть их.