$80.17+0.2386.55+0.05

Марка Dongfeng везет в Россию конкурента Toyota Camry

На официальном сайте марки Dongfeng в России появился баннер с седаном Shine Max, продажи которого обещают скоро начать.

Марка Dongfeng везет в Россию конкурента Toyota Camry
© Российская Газета

В Китае модель называется Aeolus Yixuan Max. Длина автомобиля составляет 4797 мм, ширина - 1870 мм, высота - 1475 мм, размер колёсной базы - 2770 мм. Таким образом, Dongfeng предусмотрительно готовит "ответку" Chery Arrizo 8.

Седан оснащается турбированным двигателем 1,5 литра мощностью 190 л.с. и моментом 300 Нм. Он работает в паре с преселективным 7-ступенчатым "роботом". Также в Китае Yixuan Max предложен в гибридном исполнении мощностью 177 л.с. (в вариатор встроен электромотор).

В Китае цены на седан составляют 93 900 - 137 900 юаней (1 065 000 - 1 565 000 рублей).

Накануне стало известно о появлении в России нового бренда Forthing, который принадлежит Dongfeng. Пока линейка моделей представлена кроссовером и минивэном.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий