Марка Dongfeng везет в Россию конкурента Toyota Camry

На официальном сайте марки Dongfeng в России появился баннер с седаном Shine Max, продажи которого обещают скоро начать.

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В Китае модель называется Aeolus Yixuan Max. Длина автомобиля составляет 4797 мм, ширина - 1870 мм, высота - 1475 мм, размер колёсной базы - 2770 мм. Таким образом, Dongfeng предусмотрительно готовит "ответку" Chery Arrizo 8.

Седан оснащается турбированным двигателем 1,5 литра мощностью 190 л.с. и моментом 300 Нм. Он работает в паре с преселективным 7-ступенчатым "роботом". Также в Китае Yixuan Max предложен в гибридном исполнении мощностью 177 л.с. (в вариатор встроен электромотор).

В Китае цены на седан составляют 93 900 - 137 900 юаней (1 065 000 - 1 565 000 рублей).