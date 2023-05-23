Средняя цена отечественной машины с пробегом составляет 400 тыс. рублей

Руководитель группы исследований и клиентской аналитики "Авто.ру" Алексей Муханов рассказал "Российской газете", что сегодня в предложении отечественных машин на сервисе преобладают подержанные: их доля составляет 77%, а 23% приходится на новые автомобили.

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Средняя цена отечественного автомобиля с пробегом, по данным "Авто.ру", - около 400 тысяч рублей. Наблюдается ее незначительный рост: в январе 2023 года российская подержанная машина в среднем продавалась в сервисе за 370 тысяч рублей. Четверть (25%) предложения занимают старые автомобили отечественного производства - старше 20 лет. По 21% приходится на машины возрастом 15-19 лет и 10-14 лет, 14% - 3-5 лет, 7% - относительно свежие, не старше 2 лет.

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Кроме того, больше половины (53%) предложения - это сегмент отечественных автомобилей с пробегом не дороже 300 тысяч рублей. Еще 16% занимают машины стоимостью 300-500 тысяч, 15% - 800 тысяч - 1,5 млн, тоже 15% - 500-800 тысяч рублей. Средний возраст отечественного автомобиля с пробегом, - 14 лет, а средневзвешенный пробег достигает 134 тысячи километров.

В то же время средняя цена нового отечественного автомобиля - 1,2 млн рублей. Наибольшая доля предложения сейчас приходится на новые отечественные автомобили стоимостью от 800 тысяч до 1,5 млн рублей. Еще 20% - на машины за 1,5-3 млн рублей. Автомобили за 500-800 тысяч рублей сейчас занимают 19%, хотя в начале 2023 года их доля составляла 45%.

После массового ухода автопроизводителей из России рынок новых автомобилей фактически поделился между отечественными и китайскими марками. Главным бенефициаром стал АвтоВАЗ (кроме него, на рынке еще представлены УАЗ, Evolute, "Москвич" и Aurus, при этом их доля рынка заметно меньше). Однако российские компании сразу же столкнулись с проблемами поставки иностранных компонентов, из-за чего приходилось отказываться от подушек безопасности, АБС и выпускать моторы с классом экологичности Евро-2. Сейчас ситуация улучшилась и продажи демонстрируют уверенный рост на фоне низкой базы прошлого года. Рынок ожидает поступления в продажу новых Lada Vesta.