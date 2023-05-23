На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге сменили вывеску

На расположенном в Санкт-Петербурге бывшем автозаводе Nissan Manufacturing Rus (NMR) сменили вывеску. Согласно снимкам из Telegram-канала «True Питер», теперь производство переименовано в «Лада — Санкт-Петербург».

Напомним, что «АвтоВАЗ» приобрел 99% бывшего завода японского автопроизводителя у «НАМИ» за 1 евро. У иностранного автоконцерна остается 6 лет на обратный выкуп этого актива. Соглашение было подписано между президентом «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым и генеральным директором «НАМИ» Федором Назаровым. Перед этим сделку одобрило правительство РФ.

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Соколов отмечал, что на бывшем заводе Nissan планируют выпуск моделей сегментов C и D. Директор «АвтоВАЗа» также говорил, что перезапуск производства совместят с Петербургским международным экономическим форумом, который пройдет 14-17 июня.